Nieuwlandstraat-bekeuringen gaan plankgas: na twee maanden bijna 4000 ‘prenten’, 140 mensen gaan in beroep

Dat er zeventien Tilburgers met dezelfde bekeuring naar de Rechtswinkel Tilburg stapten, dat vonden ze bij de rechtswinkel - zo vertelden ze begin augustus - veel voor één verkeersituatie.



Wat blijkt: twintig dagen later hebben zich er nog eens 123 gemeld. Het aantal boetes is dan ook flink opgelopen, in twee maanden tijd kregen bijna vierduizend mensen een prent thuis.



,,We zijn er ook van geschrokken”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,We onderzoeken nu hoe dit kan. We zien vooral dat het om individuele gevallen gaat, dus niet om mensen voor wie het tachtig keer ‘feest’ is. We vermoeden dat het onder meer komt doordat de GPS-systemen nog niet zijn aangepast.” En mensen dus nog steeds door de straat worden gestuurd die dit jaar autoluw is gemaakt.