NL Doet in De Clossenborch Hilvarenbeek: nagels lakken en wafels bakken

HILVARENBEEK - Een verwenmiddag door vrijwilligers in De Clossenborch in Hilvarenbeek. Dat was een van de bijna 9000 klussen in NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland die afgelopen vrijdag en zaterdag plaatsvond.

In de recreatiezaal van het woon-zorgcentrum konden bewoners van De Clossenborch ondermeer genieten van zeemansliedjes. Overvloedige rum en de tragische lotgevallen van een ondermaatse scheepsjongen, dat waren de onderwerpen waarop shantykoor Nooit te Water uit Hooge Mierde hen trakteerde. Hoe treuriger de inhoud, des te enthousiaster zongen de mannen van het koor. Liefst in een meeslepend walsritme. Het publiek zong mee, haakte in. De zeemansliedjes zorgden voor sfeer in de recreatiezaal van het complex, waar ook nagels lakken en wafels bakken op het programma stonden.

Volledig scherm Shantykoor Nooit te Water uit Hooge Mierde in De Clossenborch tijdens NL Doet © Rene Van Peer

Zaterdag

“NL Doet wordt gehouden op vrijdag en zaterdag, maar wij hebben voor de zaterdag gekozen”, zegt Yvonne Jacobs, werkzaam in De Clossenborch als coördinator van vrijwilligers. “Dan kunnen er meer mensen aan deelnemen. Het dient meerdere doelen. Eerst en vooral willen we de bewoners van het woon-zorgcentrum een gezellige middag bezorgen. Daarnaast willen we op deze manier nieuwe vrijwilligers trekken. Bovendien willen we Bekenaren laten zien hoe de zorg hier is.”

Speciale optredens