Nog altijd twijfel over opvang van jeugdige asielzoekers in Oisterwijk: bal ligt bij PGB

‘Carnaval 2.0 in Riel is wel springle­vend’

7:00 RIEL - Carnaval in Riel is helemaal niet dood, maar juist springlevend. Tenminste: het carnaval 2.0 zoals het de vereniging Kaai Kapot voorstaat. ,,We willen de functie van de carnavalsstichting niet overnemen, wij willen die juist aanvullen.”