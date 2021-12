Nog bergen werk, maar vervallen treinwagon wordt gerenoveerd tot bed-and-breakfast van het Spoorpark

Van buiten glanst de historische restauratiewagon uit 1932 - het blijft een mooi beestje - van binnen is het verstrijken van bijna een eeuw er aan af te lezen. Delen in de wandjes pulk je zo los, het plafond is aangevreten door de tand des tijds. ,,Ja, hier gaan nog heel veel uren inzitten”, zegt Eric Steur van de Stadscamping op het Spoorpark.



Sinds oktober vorig jaar staat de wagon op de rails bij het park, tijdens een renovatie moet die in een bed-and-breakfast met twee ‘couchettes’ - slaapplaatsen in een trein - veranderen. ,,Strippen, we spreken niet van slopen, staat nu op de planning”, vertelt Piet Trompenaars, de projectleider van de transformatie die de blokkendoos-wagon ondergaat. ,,Zodat we een blanco canvas hebben.”