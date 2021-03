Nog een jaar toezicht is niet wat Mandy wil, maar rechter zet door: ‘U zult er blij mee zijn’

Het leven van Malou Geerts zou een stuk makkelij­ker zijn als ze niet om het klimaat gaf

13 maart TILBURG - Ze is geen ‘hardliner’ die met het vingertje wijst. En haar leven zou een heel stuk makkelijker zijn zonder de dagelijkse afwegingen voor een beter milieu. Maar toch doet ze het. Zondag is het klimaatalarm-dag, ook in Tilburg en Malou Geerts (32) zit in de organisatie.