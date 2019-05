Nog één keer de blikvanger van de finale: zo maakten de Tifosi hun gigantische spandoek

In het grootste geheim is er met vijftig man aangewerkt. Met een vrachtwagen moest het 2000 kilo wegende spandoek naar de Kuip worden vervoerd. En daar werd het - eerder dan gebruikelijk bij wedstrijden van Willem II - uitgerold zodat het iets meer aandacht zou krijgen. En dat is royaal gelukt.

Trots op ons kunstwerk

,,We zijn trots op ons kunstwerk”, zegt Sywert van den Boogaard namens de fanatieke supportersgroep. ,,We hebben heel veel likes en positieve reacties gehad. Het was te zien in Studio Voetbal, FOX Sports had toffe beelden vanuit de lucht.” Bij Voetbal Inside was het maandagavond lange tijd in beeld.