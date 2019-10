Nóg een sportschool laat oog vallen op Hilvarenbeek, Hart for Her richt zich op vrouwelijke doelgroep

Hart for Her is een fitnessformule speciaal gericht op vrouwen. De keten telt inmiddels zo'n 40 vestigingen in heel Nederland. Ondernemers hebben bij de gemeente een principeverzoek ingediend voor een nieuwe fitnesszaak in Vrijthof 12, het leegstaande pand naast het onlangs geopende Infopunt Hilvarenbeek. Volgens het college passen de activiteiten van Hart for Her niet binnen het bestemmingsplan voor de kern Hilvarenbeek.