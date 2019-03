Nog heel even over de ‘midgetgolfbaan’: dit zijn de precieze kosten

Dat dus. Qua entertainment was het dan wel weer 148.700 euro waard, zullen we maar zeggen. Een uurtje of twee nadat de blog gisteren online stond, werd op Facebook ‘Het grote midgetgolf toernooi cityring‘ al opgezet. Het evenement, op 1 april, telt inmiddels ruim 400 mensen die gaan en meer dan 1000 belangstellenden.



Of het er echt van gaat komen? Mwah. Het evenement is vooral een grap, satire van FB-Pagina Ridder de Vries. Maar wie weet....



De baan is in ieder geval een vermaak-goudmijntje. ,,Mijn stad is misschien wel de raarste stad van het land”, pende de Tilburgse schrijver Martijn Neggers. Het was één van de honderden reacties, er doken ook photoshops op, er zijn al kabouters gespot in het parkje en de draadjes op Twitter zijn grappig om terug te lezen.