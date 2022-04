Nog lang niet uitgebouwd: deze zes ‘bouwputten’ bepalen het nieuwe gezicht van de Tilburgse binnenstad

De laatste keer dat je ononderbroken honderd meter over het fietspad van de Spoorlaan kon fietsen was in de vorige eeuw - zo voelt het - en het geluid van bouwhamers overstemt het kwinkeleren van vogels. Zeker, de binnenstad is nog lang niet ‘klaar’ en dat merk je aan alle kanten. De bouwnijverheid - of overlast - galmt al jaren door en houdt voorlopig niet op.



Zes grote beeldbepalers zitten nu in de pijplijn in, we zetten ze op een rijtje. Van Stadsforum, Pakhuis West, de hele Spoorzone, De Bankier tot Stadswinkel en Hendrikhof. Wat verrijst waar? En wanneer is het ongeveer klaar? De planning halen is soms moeilijk omdat de prijzen van bouwmaterialen onderhand met de dag - en soms zelfs om de paar uur - veranderen en er leveringsproblemen zijn. Daar heeft de hele bouwwereld last van. Ondertussen moet het binnenstedelijke werk juist op het scherpst van de snede - qua data - worden uitgevoerd. De kermis en Ten Miles staan namelijk ook op de planning.