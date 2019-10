‘Nog nooit iemand gezien die zó agressief was’: eis 15 maanden cel voor met pistool dreigende Tilburger

‘We lusse ze gruun!’: muzikale terugblik op een jaar Tilburg. Met artiesten uit de stad

13:58 TILBURG - Theatershow 'We lusse ze gruun!’ is terug. Aan het eind van het jaar is dit programma met liedjes, sketches en filmpjes over Tilburgse onderwerpen twee keer te zien in de Concertzaal bij Theaters Tilburg. Het is een muzikaal theatraal Tilburgs jaaroverzicht waar zomaar liedjes over de LOC-Hal, Duncan Laurence (de songfestivalwinnaar is opgeleid in Tilburg) en de bekerfinale van Willem II kunnen klinken. Het publiek mag onderwerpen aandragen. Dat kan vooraf, via de mail.