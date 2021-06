Nog sloop in Tilburg, toch is bouw 76 meter hoge woontoren in Groningen allang begonnen: ‘Net een Meccano-doos’

Twee grote penthouses in de top, 120 appartementen in totaal, 23 verdiepingen en twee commerciële ruimtes onderin. Het is nogal, wat er op de hoek van de Magazijnstraat met de Spoorlaan uit de grond komt torenen.



Met reuzenstappen: over een paar weken is de sloop afgerond en wordt de fundering gemaakt. Halverwege volgend jaar is het hoogste punt al bereikt. ,,Ja, dat gaat heel hard”, zegt Guus Theuws. ,,Ongeveer een verdieping per week.”



Die snelheid ligt besloten in een bijzondere manier van bouwen, vertellen Theuws en Bas Dikker. Die eerste is van Novaform Vastgoedontwikkelaars, de tweede van CRA Vastgoed. De twee zijn projectontwikkelaar, werken samen om De Bankier in de Tilburgse skyline te zetten.



Terwijl de sloop nog bezig is op de hoek, liggen de eerste gevel-delen al in Groningen klaar op het terrein van Hibex, een producent van betonnen bouwelementen. ,,De binnenmuur, isolatie en buitenmuur ineen”, vertelt Dikker. Vanuit Best komt er nog meer prefab naar Tilburg rollen, daar bouwt Bestcon de vloeren en draagconstructie. Theuws: ,,Aan de Magazijnstraat wordt het rechtstreeks uit de vrachtwagen gemonteerd.” Dikker: ,,Eigenlijk is het een Meccano-doos die je aan helemaal op gaat bouwen.”