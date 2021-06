Nog steeds ‘hobbels’ voor nieuw gezondheidscentrum in Hilvarenbeek

Het zijn de huisartsen die vorig jaar de discussie hebben aangezwengeld. Laat ons een gezondheidscentrum bouwen waar allerlei (para)medici een plek kunnen vinden. Dus behalve huisartsen gaat het dan om een apotheek, fysiotherapeuten, logodisten, psychologen enzovoorts. Tot twee keer toe kwam daar een negatief advies over vanuit het college van B en W. Het brengt veel minder op dan woningbouw op die plek, was daarvoor het belangrijkste argument.

De vraag of een gezondheidscentrum dat waard is, kwam gisteravond nog niet eens zo heel nadrukkelijk naar voren. Het was meer de vraag of er wel voldoende disciplines verhuizen naar het gezondheidscentrum. En dan gaat het zeker om de apotheek. ,,Wij willen meer dan een vage intentieovereenkomst", zei Wil Vennix (VVD) daarover. Cees van Hoof (Gemeenschapslijst) was namens zijn partij ietsje strenger: ,,Wanneer u echt zaken voor elkaar heeft, dan nemen wij pas een besluit.”