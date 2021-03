Nog steeds niet op reis? Dan maar een flinke opknapbeurt voor de tuin

Man gewond na vechtpar­tij met stokken in azc in Oisterwijk, recherche doet onderzoek

14 maart OISTERWIJK - In het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk is zaterdagnacht een vechtpartij uitgebroken. Bewoners sloegen elkaar met onder meer stokken. Eén man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.