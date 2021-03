Nog twee Tilburgers aangehouden voor mishandelen Oosterhouter na date

Man (25) uit Oosterhout urenlang vastgehou­den en zwaar mishandeld na ‘date’ in Tilburg

6 december TILBURG - Een 25-jarige man uit Oosterhout is eind november door meerdere mannen zwaar mishandeld, bestolen en van zijn vrijheid beroofd. Dat gebeurde na een date in Tilburg. Twee mannen (18 en 19) uit Tilburg zijn zondagochtend aangehouden. De politie sluit meer arrestaties niet uit en waarschuwt gebruikers van apps als Tinder of Grindr. Afspraakjes lopen de laatste tijd namelijk vaker uit op een drama.