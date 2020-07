NondeJeu: groot gevangeniscomplex vol spellen onder het Pieter Vreedeplein

,,Welkom in de nieuwe hotspot van Tilburg.” Het is even met de ogen knipperen onder het Pieter Vreedeplein, de voormalige Men At Work is opeens een (bord)spellenplein met jeu-de-boulesbanen en gevangenis Prison Island. Dertig cellen met telkens een ander spel aan boord.

Verbouwen

,,Er zit echt serieus veel werk in", vertelt Ibes. Meer dan een jaar zijn ze al met het plan bezig, de afgelopen maanden bestonden uit verbouwen, verbouwen en verbouwen. De Men At Work - later tijdelijk een kerstwinkel - was al groot, maar het cellencomplex lijkt nog veel verder onder het Pieter Vreedeplein door te lopen. Tot onder de voormalige Hudson's Bay. ,,Het magazijn van Men At Work was enorm, daar loop je nu", zegt Gevers.



Prison Island werkt zo: als team (drie tot vier personen, vanaf 8 jaar) krijg je een elektronische tag waarmee je door het complex dwaalt. Naast de celdeuren hangen bordjes met daarop informatie over hoe hoog het 'stresslevel' is, hoe tactisch of behendig je voor het spel moet zijn. Dan open je de celdeur op de gok en begint het spel.



Of het een escaperoom is? ,,Nee, dat is een andere ervaring. In een escaperoom heb je als doel dat je moet ontsnappen, bij ons heeft elke cel een andere missie.”