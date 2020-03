Nondejeu: Prison Island naar Pieter Vreedeplein

Een combinatie van spellen die in groepsverband worden gespeeld, zo omschrijven de Tilburgse ondernemers Prison Island. ,,Denk aan Fort Boyard en kleinere Escaperoomspellen. Het is met nadruk géén escaperoom", zegt Geoffrrey Ibes die met Errol Gevers de zaak gaat exploiteren. Ze strijken neer in het voormalige pand van Men at Work aan het Pieter Vreedeplein. Ze huren de ruimte van circa 1.300 vierkante meter van Wereldhave.

Prison Island is een franchise-formule die al met succes draait in onder meer Nijmegen en Utrecht. ‘Een real life game die bestaat uit een gevangenis met cellen, waarin de spelers codes kraken, raadsels oplossen en fysieke uitdagingen aangaan', aldus de Tilburgers. ,,Soms moet je slim zijn, soms sterk, soms vingervlug. Maar er is altijd maar één manier om te ontsnappen: samen. Je speelt in kleine teams tegen elkaar, met een maximum van honderd personen tegelijk", zegt Ibes. Het Tilburgse duo heeft voor de regio Tilburg, Den Bosch, Breda het alleenrecht verworven.

Plaats voor 20 jeu de boulesbanen

De formule wordt gecombineerd met horeca en acht jeu-de-boules banen. Ibes is ervan overtuigd dat het een succes wordt. ,,Toen we hiermee begonnen, was de Boules Bites Bar er nog niet. Maar die draait goed. Ik ben ervan overtuigd dat er in Tilburg plaats is voor 20 banen.” Ibes runt al jaren een poolcentrum annex escaperoom en sportsbar aan de Koestraat .

Vorige week werd al de komst bekend van The VR Room, een reizend leisure-concept, in de ‘kelder’ van het Pieter Vreedeplein. Volgens Business Development Manager Erik Kleemans van Wereldhave is de keuze voor samenwerking met beide concepten een strategische. ,,Deze nieuwe concepten passen perfect in onze nieuwe strategie waarin we het aanbod in onze centra nog meer afstemmen op de dagelijkse behoeften van de moderne consument. Het Pieter Vreedeplein heeft van oorsprong een sterke mode- en horeca functie. Hiermee voegen we daar entertainment aan toe.”