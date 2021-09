Nonnen en groen sieren elektrahuisje in Berkel-Enschot

Anderhalf jaar na het indienen van het idee is streetart-kunstenaar Erik Veldmeijer druk in de weer met spuitbussen verf om het huisje een ander aanzien te geven.

,,Ik heb vroeger in Berkel-Enschot gewoond, dus ik vond het mooi iets te doen met de nonnen die hier woonden en de groene omgeving waar het huisje in staat." Op de vier muren is veel groen te zien, samen met enkele nonnen: zittend op een bankje en zelfs één met een boodschappentas.

,,Het idee is dat de muurschildering opgaat in de omgeving. Alsof ze lopend door het gras en tussen de bomen door van het winkelcentrum komt."

Dat Veldmeijer de opdracht kreeg, is volgens Henkelman, 'bedenker' van het plan, toeval. ,,Ik diende vorig jaar het idee in om het huisje een mooier aanzien te geven. Enerzijds als markeringspunt in het dorp, maar ook vanwege het nieuwe dorpshart. Daarbij noemde ik als voorbeeld de naam van Erik omdat ik hem ken van vroeger: hij zat bij onze dochter in de klas."

Via een bijdrage van Verrijk je Wijk kon het plan uiteindelijk gerealiseerd worden. ,,Ik moest nog wel eerst de buurt informeren over mijn idee. Gelukkig waren de meeste reacties positief, zeker toen buurtbewoners mochten kiezen uit twee ontwerpen."

Daarbij kwam Veldmeijer als winnaar uit de bus. Zijn werk trekt meteen al bekijks. ,,Mensen vinden het mooi. Wat ik wel hoor is dat ze het jammer vinden dat de stalen deuren zo blijven, maar dat is een eis van Enexis. Ik had ze graag meegespoten!"