Nood aan opvang zware zorgklanten

Wordt Trappers ‘best of the rest’? Plek 2 staat op het spel in belangrijk weekeinde

Eindigen de ijshockeyers van Tilburg Trappers op de tweede of op de derde plaats in de Oberliga Nord? Of heel misschien toch nog bovenaan? In de strijd om een zo gunstig mogelijke uitgangspositie voor de play-offs is dit een belangrijk weekend voor Trappers.

20 januari