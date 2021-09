Noodgedwongen slapen internationals in hostel of op de Tilburgse camping omdat er amper een kamer te vinden is: ‘Ik verlang naar eigen douche’

,,Deze plek voelt echt als mijn thuis in Tilburg”, zegt Harald D’Oultremont (21). De student Onderneming & Innovatie aan de Universiteit van Tilburg is hier niet voor het eerst.



Vorig jaar verbleef de Vlaming tijdens zijn eerste collegejaar ook al in het hostel, toen omdat het er zo rustig was. Het verschil met dit jaar is echter enorm. ,,Ik had kamer zestien, helemaal in mijn eentje. Nu is het een slaapzaal met vier stapelbedden.”



Manuel Jardim uit Portugal en Spiro Gabelic uit Kroatië, beiden negentien, ploffen ook neer op de bank in de lounge. Ze beamen dat het druk kan zijn. Manuel: ,,Het is lastig als je zo’n lange tijd geen privacy hebt. Je voelt je onrustig als je aan het eind van een drukke dag terugkeert naar een kamer met acht anderen.” Spiro vult lachend aan: ,,En dan te moeten azen op de beste douche, daar kijk ik echt het meest naar uit als ik straks een kamer heb, mijn eigen douche!’’