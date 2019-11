DEN BOSCH - Het jongerenwerk in Nederland kan nauwelijks voorkomen dat kinderen afglijden naar de criminaliteit. Daarvoor is het aantal jongerenwerkers vele malen te klein.

Dat schrijft Sociaal Werk Nederland namens vijfhonderd aangesloten instanties vandaag in een brief aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Er is nu te weinig ondersteuning voor kwetsbare kinderen en gezinnen, stelt de brancheorganisatie. Om het werk goed te kunnen doen, is volgens haar een veelvoud van de huidige 1800 tot 2000 jongerenwerkers nodig.

Extra geld kabinet

In de nasleep van de moord op advocaat Derk Wiersum stelde minister Grapperhaus dat hij een belangrijke rol weggelegd ziet voor preventie en jeugdwerk om de georganiseerde drugscriminaliteit het hoofd te bieden. Ook bij de politie en het Openbaar Ministerie klinkt de roep om geld niet alleen in repressie maar juist in preventie te steken.

Maandag maakte het kabinet bekend dat het 110 miljoen euro extra uittrekt voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een deel daarvan is bedoeld voor het begeleiden van kwetsbare jongeren. Maar Sociaal Werk Nederland vreest dat er niet veel overblijft voor het jongerenwerk. De brancheorganisatie wijst erop dat het aantal jongerenwerkers de afgelopen tien jaar niet is toegenomen, terwijl hun takenpakket enorm groeide.

Verleidingen

In Tilburg is jongerenwerkorganisatie R-Newt in gesprek met de gemeente over uitbreiding van de capaciteit, zegt manager Floor van Berkel. ,,Er ligt een mooie basis, maar in een aantal wijken hebben we er graag mensen bij. De druk neemt toe, we merken inderdaad dat de verleidingen van de drugsindustrie groter worden. Het is voor jongeren aanlokkelijk om daar snel geld te verdienen, de politiek maakt zich terecht zorgen over de jeugdige aanwas. Maar tegenover dat grote geld moet je iets concreets kunnen zetten, een structureel perspectief liefst. Intensief contact met jongeren kan daarbij helpen. Je moet goed kijken wat werkt en wat niet, daarom moet je praten over een periode van drie of vier jaar”.

Nieuwe impulsen in Den Bosch

De Bossche gemeenteraad praat binnenkort over een nieuw beleidsplan voor het jongerenwerk. ,,Als dat wordt goedgekeurd, kunnen we nog beter aan de slag”, zegt Alex Bekkers, coördinator van het jongerenwerk PowerUp 073. De gemeente Den Bosch gaf het jongerenwerk in de stad in 2017 een nieuwe impuls. In een brief aan de gemeenteraad stelden burgemeester en wethouders vorig jaar dat de jeugdcultuur in de wijken Hambaken en Den Bosch-West ‘een kraamkamer’ was voor de georganiseerde criminaliteit.

In het nieuwe beleidsplan zet de gemeente verder in op talentontwikkeling van jongeren. Bekkers: ,,We proberen jongeren een stevigere positie te bezorgen. En natuurlijk: hoe meer goede jongerenwerkers, hoe beter het is. De politie en het onderwijs willen meer met ons samenwerken. Dat is prima, we moeten kijken hoe dat nog beter kan”.

Dagelijks op straat