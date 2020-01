Noodkreet om anorexiapatiënte Fem (19) uit Middelbeers, die al 2 jaar vastgebonden op bed ligt

Nadat zijn hart 55 keer stil stond, is voor natuurman Theo Quekel elke dag een extraatje

11:23 SINT-MICHIELSGESTEL - Vijfenvijftig keer stond het hart van Theo Quekel stil. Vijfenvijftig keer in drie weken. Zijn doodskist bestelde hij alvast. Maar wonder boven wonder bleef hij in leven. En nu gaat de bosbaas van het Brabants Landschap met hart en ziel 2020 in. ,,Iedere dag is nieuw. Elk úúr is extra. En gratis.”