Noodkreet Tilburgse vogelvereniging in zoektocht naar warm nest: ‘Anders houdt het na 85 jaar op’

met video Grote schade aan slaapkamer bij woning­brand in Tilburg

TILBURG - In een slaapkamer in een huis aan de Alphenstraat in Tilburg heeft zaterdagavond een flinke brand gewoed. Daarbij is veel rook vrijgekomen. Nadat de brandweer geblust had, bleef er van de slaapkamer slechts een ravage over.

8:19