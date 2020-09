Noodverordening: biebs, musea en pretparken in Midden-Brabant verplicht tot reguleren bezoekersstroom

College en gemeente­raad in Hilvaren­beek gaan in ‘relatie­the­ra­pie’

29 september HILVARENBEEK - De gemeenteraad van Hilvarenbeek en het college van B en W gaan in relatietherapie. Een woord dat burgemeester Evert Weys overigens niet wil gebruiken. ,,We willen investeren in onze werkverhouding”, omschrijft Weys de gesprekken die met een onafhankelijke begeleider worden gevoerd.