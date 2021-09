Nooit getafeld, wel te koop: restaurant Monchou

video Grond afgegraven in weiland na melding over mogelijk gedumpt drugsafval

15 september MIDDELBEERS - Op de kruising van de Steenfortseweg met de Baesterdijk in Middelbeers is woensdagavond in een weiland een stuk grond afgegraven. Eerder op de dag werd er melding gemaakt van een grote plas op het weiland en een chemische geur.