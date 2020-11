Nooit opgeknapt, nu toch: Katterug-plint krijgt nieuw gezicht

De gekste voertuigen en de mooiste verhalen bij de uitvinders van ‘smidje Loo’ in Udenhout

7 november UDENHOUT - Iedereen in Udenhout weet het: wil je mooie verhalen over het dorp horen, dan moet je bij Joost van der Loo zijn. De zoon van ‘smidje Loo’, leraar geschiedenis en schrijver van meerdere boeken over Udenhout, kan dit keer dicht bij huis blijven. Het boek over de viering van 100 jaar smederij van der Loo gaat over zijn eigen familie.