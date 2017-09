Noordanus: leider Turkse drugsbende Tilburg was 'capo di tutti capi'

De volgende week afscheid nemende burgemeester, ook voorzitter van de Brabants-Zeeuwse taskforce tegen de drugscriminaliteit, voert de veroordeling van Zekerya K. aan als bewijs voor zijn stelling dat Brabant wel degelijk vooruitgang boekt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. ,,Wij kunnen met de middelen die we in Noord-Brabant hebben, best veel doen", zegt Noordanus op de website van HP/De Tijd .

Liquidatie

Zekerya K. werd maandag in Amsterdam veroordeeld tot 19,5 jaar cel voor de handel in drugs en het beramen van een liquidatie in Tilburg. Het slachtoffer overleefde de schietpartij aan de Kapelmeesterlaan ternauwernood. Bij twee andere liquidatiepogingen (in Goirle en aan de Eikstraat in Tilburg) zag de rechtbank onvoldoende bewijs dat K. de opdracht had gegeven, zo blijkt uit het pas vandaag vrijgegeven vonnis. Tijdens het proces schilderde ook justitie K. af als de absolute leider van de Turkse onderwereld in Tilburg.