Noordanus pakt nu landelijk drugs aan. ‘Repressie alléén lost drugsprobleem niet op’

Verschijn je niet bij je eigen rechtszaak? Dan ook geen pardon

10:16 BREDA - Stel. Je moet voor de rechter verschijnen omdat je bent betrapt met 3,5 gram amfetamine in Tilburg. Of je hebt meerdere agenten helemaal verrot gescholden omdat je een ademtest moet afleggen aan de Turnhoutsebaan in Goirle. Ga je dat dan toelichten of laat je gewoon niets weten? Dat laatste dus. ,,Als meneer niet hier is om toe te lichten hoe zijn financiële situatie is, leg ik een boete op'', oordeelde de politierechter in Breda.