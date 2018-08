Novadic-Kentron verhuist van Edisonlaan naar Jan Wierhof

De komst van de locatie Tilburg vanaf de Edisonlaan vormt het sluitstuk van een langdurige kwestie. Buurtbewoners verzetten zich lang tegen de ongekende zorgconcentratie in hun achtertuin. ,,Maar de blik is nu vooruit, we kijken gewoon hoe het gaat", zegt Dimitri Boekelman, vanuit de buurt deelnemer in het beheeroverleg.

In en vanuit gebouw-14 op het terrein van GGz Breburg gaat Novadic-Kentron ambulante hulpverlening en verslavingsreclassering verzorgen. ,,Het gebouw is precies op maat en voldoet voor onze klanten en medewerkers weer aan de eisen van deze tijd. We kunnen hier de samenwerking met GGz Breburg prima gestalte geven", zegt een woordvoerder.

Weinig overlast

De Medische Heroïne Unit kwam jaren geleden, als eerste onderdeel van de verhuisoperatie, al naar de Jan Wierhof. ,,Sindsdien is er relatief weinig overlast geweest, ook omdat een groep chronische cliënten van GGz Breburg is vertrokken", zegt Boekelman. Recent heeft ook de afdeling dubbele diagnose het gerenoveerde onderkomen weer betrokken.