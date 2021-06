Novalis.O trekt in ‘probleempand’ aan het Lindeplein: horeca lukte 13 jaar lang niet in Oisterwijk

Na jaren van ellende is Tilburgs gezin nu bang voor Belasting­dienst

11:31 TILBURG - Na jaren van sappelen en schulden aflossen hoopt een Tilburgs gezin in september een herstart te maken. Met een schone lei zou er eindelijk een kans zijn om hun kinderen een toekomst te geven. Maar een naheffing van de Belastingdienst, voor de in 2018 gevonden hennepkwekerij, dreigt dat perspectief te vermorzelen. ,,Het systeem is snoeihard voor mensen die in de problemen zijn geraakt.”