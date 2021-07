NS blijft achter sluiting loket staan, Tilburg bekijkt alternatieve service

Stukje Japan in Tilburg is niet altijd feest: de frustratie van de Duizend­knoop

26 juli TILBURG - Dankzij de Olypische Spelen staat Japan volop in de spotlights. Fuji en sushirestaurants kennen we wel, maar in Tilburg is nog veel meer uit Japan te vinden. Aflevering 2: De Japanse Duizendknoop