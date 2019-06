NS gooit deur van Componentenbedrijf voor het eerst open

Strijd is in Oisterwijk níet gestreden: ‘Raad van State mag zich over The Inside buigen’

9:43 OISTERWIJK - ,,Ik zou niet te vroeg juichen als ik de gemeente of Inside was. De motivering van de rechtbank rammelt op veel punten en we gaan uiteraard in hoger beroep bij de Raad van State. Daar zitten de échte wetgevers en juristen en wij hebben er alle vertrouwen in dat we daar gelijk gaan krijgen. Dus wordt vervolgd.”