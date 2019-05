‘NS, mag de tijdelijke intercity van Tilburg naar Utrecht als-je-blieft blijven?’

Vooral Twitter staat bol van de oproepen: of de verbinding ‘as-je-blieft’ mag blijven. Angela van der Kloof roept Tilburgers op om ‘massaal aan de NS te laten weten hoe fijn het is’. En de NS reageert zelf ook: ‘Wellicht een goed idee voor de toekomst! We krijgen hier veel positieve reacties op.’



Dat is makkelijk te zeggen op social media natuurlijk, maar denken ze er bij de NS ook echt over na? We werpen even een balletje op bij de afdeling woordvoering.



,,We kunnen dit nu doen omdat er minder treinen rijden”, laat een woordvoerder van de NS weten. ,,Als je dit permanent maakt, moet je gaten slaan in het huidige aanbod. Bijvoorbeeld minder treinen naar Eindhoven of naar de universiteit.” Dat is, helaas, nog niet aan de orde.



Edoch: de directe treinverbinding is een serieuze optie, vervolgt de woordvoerder, al ligt die beslissing nog ver in de toekomst. ,,Dat heeft onder meer te maken met de capaciteit van de perrons.” Het ontwerp voor perron 4 ligt al klaar, maar wordt waarschijnlijk pas medio 2023 in gebruik genomen.