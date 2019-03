NS-staking zorgt voor zondagse maandag op Brabantse stations

De Brabantse reiziger bleek niet alleen goed voorbereid op de staking van 66 minuten voor behoud van de pensioenleeftijd, maar vooral begripvol. Wel veel gehoord: deze staking raakt de verkeerde mensen. ,,Er zijn ook andere middelen. Bijvoorbeeld gratis laten rijden”, merkt een forens op. Hoe dan ook: NS-medewerkers die op deze ochtend als eersten in de vuurlinie staan om mensen van reisadvies te voorzien merken dat het gros van de reizigers gelaten reageert. Een zondagochtend gevoel op de maandag.

Ook het personeel in de kiosken heeft een paar snipperuurtjes. Ze moeten wel open zijn, maar klanten zijn er niet of nauwelijks. De Bossche Kiosk-medewerkster Monique verkocht één kop koffie in het eerste uur (‘nog een vast gast ook!’) en in Tilburg hoefde Louise pas om tien voor half acht voor het eerst in actie te komen.

Volledig scherm Het informatiebord op station Den Bosch was eensgezind maandagochtend: rijdt niet. © Pim Dikkers/BD

Flexibele werktijden

Johan Smulders (63) bladert door een Metro net voor de Kiosk. Hij wacht op de trein die hem naar z’n kantoorbaan in Breda brengt. ,,Flexibele werktijden dus ik hoefde niemand in te lichten dat ik wat later kom.” Normaal pakt hij de trein van 6.49 uur. ,,Maar die van 7.10 uur is ook prima.” Zegt hij, maar een uur later staat hij er nog steeds. Iets minder opgewekt en inmiddels in de kiosk om een beetje warm te blijven. Hij had vertraging verwacht, maar ook weer niet zoveel.

In Den Bosch komt het treinverkeer wél vrij vlot op gang. Om 7.32 uur kunnen de eerste reizigers richting Arnhem vertrekken. In Tilburg was dus meer geduld nodig. De eerste trein, richting Den Bosch, komt pas even voor half 9 aan. Bij binnenkomst op het perron zit-ie nog propvol ook. De deuren gaan open, maar meteen wordt er geroepen: ‘Niemand meer instappen!’. De trein vertrekt. Het Tilburgse perron staat nog steeds vol. Maar niemand lijkt er echt mee te zitten. Ze zijn vertraging wel gewend, en deze was van te voren ingecalculeerd. Dus dat scheelt.