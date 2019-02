NS vertoont zich niet: protest slachtoffers chroom-6 blijft stil

Spoedrit voor overval eindigt in ernstige aanrijding: politieau­to schept snorfiet­ser in Tilburg

21:33 TILBURG - Een politiewagen en een snorfiets zijn vrijdagavond in Tilburg met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde terwijl de agenten met spoed onderweg waren naar een overval bij de Aldi, even verderop. De Spoorlaan is tijdelijk afgesloten voor de hulpverlening.