Nu gemeentepils, maar als het moet kan de nieuwe dorpspomp in Oisterwijk zo op een fustje bier

OISTERWIJK - Het goede nieuws is: ook uit de nieuwe dorpspomp kan bier worden getapt. Als het moet hoor, want nu komt er gewoon gemeentepils uit. Ondernemer Albert Jakobsen heeft zich vijf jaar lang sterk gemaakt om de pomp weer terug te krijgen in het centrum. ,,Dit is toch wel heel leuk natuurlijk.”

Het was de vader van Johan van de Meijdenberg die de vorige dorpspomp mee heeft gebouwd in 1981. Tijdens een boerenbruiloft met carnaval werd de aansluiting op het grondwater even afgewisseld met die van een fustje bier. Kan zo weer, vraagt Piet van Zon even na bij de mensen van Van Iersel Tuin & Park die de technische details hebben verzorgd van de nieuwe pomp. ,,Mooi werk hoor. Kleiner en veel lager, maar mooi”, vinden de heren Van Zon en Van de Meijdenberg die van afstandje naar het werk van de nieuwe generatie kijken.

Zonder Jakobsen zou de pomp niet meer in het dorpshart van Oisterwijk terug zijn gekomen. Toen de oude in november 2016 werd afgebroken, kreeg de Udenhoutse ondernemer daar toch ‘een zuur gevoel van'. ,,Ik ben geboren en getogen in Oisterwijk. Vroeger speelden wij bij die pomp. En er is al zoveel verdwenen hier uit het dorp, waarom zou de dorpspomp ook nog weg moeten?”

Volledig scherm Iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan de bouw van de nieuwe dorpspomp, werd uitgenodigd om een glaasje te tappen. Rechts Piet van Zon. © Pix4Profs / Joris Buijs

Het traject dat hij vervolgens startte met zijn zwager Louis Coolen was er een van doorbijten. ,,Je wilt niet weten hoeveel vergaderingen we hebben gehad. Ik dacht vaak: hak nou gewoon die knoop door want nee is ook een antwoord. Maar dat is ondernemen hè: doorzetten. Zakelijke trajecten lopen ook niet altijd meteen soepel, dan moet je niet meteen stoppen. De politiek zou niks voor me zijn, dat niet”, voegt hij daaraan toe.

Het is dat Jakobsen uiteindelijk een luisterend oor trof bij wethouder Dion Dankers. Die nodigde iedereen die betrokken is geweest bij de realisatie van de pomp vrijdagmiddag uit om drinkwater te tappen in een champagneglas. ,,Soms dacht ik weleens dat we te maken hadden met de wet van Murphy”, aldus Dankers in zijn openingswoordje verwijzend naar de uitspraak dat als een ding in het honderd loopt, alles mis gaat.

‘Iets historisch’

Volgens de wethouder is deze nieuwe dorpspomp toch ‘iets historisch’ voor Oisterwijk. Die van Jakobsen een bordje in ontvangst neemt waarop alle bedrijven staan die een bijdrage hebben geleverd aan de pomp. Zelf tastte de ondernemer uiteindelijk behoorlijk in de buidel: 15.000 euro, de rest heeft de gemeente betaald. Toch een flink bedrag. Ach, haalt Jacobsen zijn schouders op. Een man een man, een woord een woord. ,,Ook de architect en onder meer de aannemer hebben een flinke handreiking gedaan. Je doet zoiets voor het dorp.”

Volledig scherm De nieuwe dorpspomp staat helemaal aan het einde van De Lind. Wel vlakbij de plek waar die ooit stond tegenover het gemeentehuis. © Pix4Profs / Joris Buijs