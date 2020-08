Nu krijgt Tilburg wel gelijk bij gevecht om parkeerplaatsen in Berkel-Enschot

Dit bepaalde de Raad van State in den einduitspraak. Eerder vond de hoogste bestuursrechter dertien parkeerplaatsen te weinig. Bewoners van het Gerardusplein die zich er zorgen over maakten dat zij hun parkeerplaatsen kwijt raken kregen dan ook gelijk in een tussenuitspraak. Nu blijkt de Raad van State in de einduitspraak van gedachte veranderd te zijn en krijgt de gemeente Tilburg gelijk.

Bezoek meetellen?

Het gaat om de uitleg van normen van de parkeerautoriteit CROW. Voor sociale grondgebonden huurwoningen zoals aan de Willibrordstraat zijn gebouwd is de CROW-parkeernorm 1,25 parkeerplaats per woning. Met de buurtbewoners ontstond discussie of in die 1,25 parkeerplaats ook de 0,3 parkeerplaats is opgenomen voor de visite. De gemeente Tilburg vond van wel, maar de Raad van State koos in een tussenuitspraak de kant van de buurtbewoners.

Dat betekent dat 0,3 nog moest worden opgeteld bij 1,25 zodat per woning 1,55 parkeerplaats nodig is. Afgerond is dat zestien in plaats van dertien parkeerplaatsen, drie te weinig dus. De gemeente werd teruggestuurd maar bleef bij het oorspronkelijke aantal van dertien. De Raad van State schrijft in de einduitspraak dat ‘behoudens zeer uitzonderlijke gevallen niet kan terugkomen op een in een tussenuitspraak gegeven oordeel’. Dit keer gebeurt dat dus wel omdat de uitleg van de gemeente de juiste is, aldus de raad van State. De bezwaarmakers zijn bang dat er geparkeerd gaat worden achter hun huizen. De sociale woningen zijn inmiddels verhuurd door Tiwos.