‘Nu niet nodig’, maar handtekening burgemeester onder noodbevel voor Tilburg is zo gezet

Weterings vaardigde zondagavond vier noodbevelen uit, waarbij steeds een groter gebied en een later tijdstip golden. Zo'n bevel betekent dat de politie meer bevoegdheden krijgt om op te treden. De woordvoerster: ,,Dat vonden we toen passend en proportioneel.”

Waar gemeente en politie in Tilburg nu vooral scherp bovenop zitten, zijn de berichten op social media en groepen op Telegram waar rellen worden aangekondigd. Dat is volgens de woordvoerster een continu proces van wegen: ,,Wie zit erachter? Kennen we die persoon? Is het iemand op een achterkamertje die nauwelijks volgers heeft of iemand die zo een paar honderd man op de been kan brengen?”