Nu nog een waarschuwing, maar auto's aan de Hoge Zij kunnen een boete verwachten in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - Het blijft nog bij waarschuwen, maar het duurt niet lang of de boa's in Hilvarenbeek gaan boetes uitdelen voor het parkeren aan de Hoge Zij. De meningen over de autovrije Hoge Zij zijn wisselend, tot nu toe. ,,Het is een experiment en dat geeft ons tijd om het goed te bekijken", zegt wethouder Leon van de Moosdijk.

De situatie sinds 1 juni is voor iedereen rondom het Vrijthof nieuw. Toen is de Hoge Zij bij wijze van proef afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om de horeca de ruimte te geven een terras in te richten op de Vrijthof. Nu de tweede week sinds die veranderingen is aangebroken, komen hier en daar wat praktische probleempjes boven drijven. De in- en uitgang van de Hoge Zij wordt onderbroken door een driehoek aan dranghekken. Helemaal afsluiten gaat niet. De aanwonenden moeten bij hun huis kunnen, alsook de hulpdiensten en vuilniswagens.

‘Beeld en geluid van de impact’

Volledig scherm Als het moet, dan kan een auto de Hoge Zij op. © Kim Spanjers ,,We hebben al met de omwonenden gesproken en dat blijven we doen. Om beeld en geluid te krijgen op wat de impact is van deze verkeersmaatregel", legt wethouder Ted van de Loo uit.

Nu staan er nog geregeld auto's (even) geparkeerd. Uit een klein onderzoek blijkt dat dat veelal is om even een broodje te halen of om iets weg te brengen. Van de Moosdijk: ,,Als we besluiten om deze situatie permanent te maken, dan kun je aan de andere kant van de Vrijthof de parkeerperiode in de blauwe zones verkorten. Zodat mensen daar inderdaad alleen maar heel even staan. Dat is een mogelijkheid.”

Over het algemeen is de openstelling van de horeca in Hilvarenbeek goed gegaan, vindt burgemeester Evert Weys. In de eerste paar dagen zijn in totaal vier waarschuwingen uitgedeeld vanwege te volle terrassen en een voor een spontane polonaise in Schuttershof in Esbeek. Het is overal bij waarschuwingen gebleven.