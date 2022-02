Nu officieel: Tilburgse carnavalsstichting organiseert niks, wel een D’n Opstoet met halfvasten

,,Het organiseren van carnavalsactiviteiten, passend binnen de tradities en protocollen, vereist de nodige voorbereiding. Zoals het er nu uitziet weten we ongeveer één week voor carnaval waar we aan toe zijn. De tijdsdruk om iets te organiseren en de claim die dat legt op onze vrijwilligers zijn daarmee te groot", stelt hij. ,,We wilden tot het gaatje gaan dit jaar, maar we merken nu dat het gewoonweg niet haalbaar is. Dat doet echt wel even pijn”.