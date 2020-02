Nul op de meter bij de Weijenbergh: ouderen slaan klimaatslag in Oisterwijk

Na twee overvallen bij Chinees restaurant in Tilburg moet klant voortaan aanbellen

16:27 BREDA/TILBURG - ,,Ons veiligheidsgevoel is een beetje terug'', schreef de uitbaatster van de Tilburgse Ho-Ho vrijdag in een slachtofferverklaring bij de rechtbank in Breda. De prijs? De deur is op slot. Als je Chinees wil halen, moet je eerst op de bel drukken, voor je het afhaalrestaurant in kan.