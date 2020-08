Nummerbordvandalen slaan weer toe in Moergestel: ‘Blijf met je gore poten van onze spullen af’

Festival ‘We Are Back’ met Tino Martin en Emma Heesters in Kaatsheu­vel afgelast

12:48 KAATSHEUVEL - Het had het grootste ‘terrasfestival’ van Nederland moeten worden, maar We Are Back in Kaatsheuvel gaat niet door. Het muziekfestijn had dit weekend beginnen en de komende drie weekenden plaats moeten vinden, maar werd op het laatste moment afgelast. ‘We gaan deze tegenslag verwerken, maar we komen terug’.