Nuon Solar Team test 'slimste zonneauto ter wereld' in Beekse Bergen

Dat er voor de locatie in Hilvarenbeek is gekozen is niet toevallig. In september vertrekt het Nuon Solar Team naar Zuid-Afrika, waar het deelneemt aan de Sasol Solar Challenge, een grote race voor zonneauto's. Daar op de Zuid-Afrikaanse steppe kan het nog wel eens voorkomen dat er een struisvogel of giraffe de weg oversteekt. Daarom is de Nuna9S, zoals de zonneauto heet, voorzien van een innovatief radarsysteem.