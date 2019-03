Nutella, rendang, maar ook kimchi en gamba's op de pizza: reizigersbar Rijslust klaar voor opening

‘Medisch Centrum Best’, de nieuwe van Theater van de Klucht uit Tilburg

17:17 TILBURG - Theater van de Klucht speelt de komende weken dicht bij huis. Het theatergezelschap van Arijan van Bavel is gehuisvest in Tilburg en speelt kluchten in Nederlandse theaters. De nieuwe voorstelling ‘Medisch Centrum Best’ is zondagmiddag 24 maart te zien in Elckerlyc in Hilvarenbeek en vrijdagavond 29 maart bij Theaters Tilburg.