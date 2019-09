‘O ja, boeken hebben ze ook bij de Loc-Hal’

De Publieksprijs van de BNA voor 'het gebouw met de meeste maatschappelijke meerwaarde'. Plus goud in de categorie 'Leefbaarheid en Sociale Cohesie'. Beste Ontwerp Categorie Habitat van de Dutch Design Awards. De NRP Gulden Feniks voor het 'meest excellerende voorbeeld van renovatie- en transformatieprojecten'. Nominatie Dezeen Awards 2019, in de categorie 'Civic and Cultural Interior'. Een nominatie voor 'Beste Bibliotheek van de Wereld'. Shortlist Meest Bekroonde Dan Wel Voor Een Fijne Prijs Genomineerde Bibliotheken Van 2019. En dan sla ik er ongetwijfeld een paar over.