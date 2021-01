Obstakel geruimd voor Udenhoutse wijk Den Bogerd: na acht jaar verkoopt echtpaar Boink zijn weiland

UDENHOUT - Lakenvelder koeien en Nederlandse Landgeiten grazen komende zomer waarschijnlijk voor het laatst op de wei achter het huis van het echtpaar Boink in Udenhout. Want na acht jaar van gesprekken en conflict is de kogel zo goed als door de kerk: volgend jaar wordt daar gebouwd.

De wijk Den Bogerd krijgt er op die plek dan toch een deel bij. Geert en Wilna Boink hebben daarover een overeenkomst getekend met de gemeente Tilburg en ontwikkelmaatschappij GEM Den Bogerd.

Boink wil er niet veel over kwijt. ,,We hebben een overeenkomst”, bevestigt hij. ,,We geven het weiland van 3300 vierkante meter achter ons huis op.” Maar, voegt hij eraan toe, er moeten nog wel verdere afspraken over randvoorwaarden worden gemaakt.

Toch is dit een grote doorbraak. In het voorjaar van 2020 richtte het echtpaar zich nog tot de gemeenteraad van Tilburg omdat het zich geschoffeerd voelde door een eerder bod op de grond. Dat zou ver onder de maat zijn. ,,Het gaat over tonnen, maar ze bieden konijnengeld”, zei Boink toen. De raad toonde wel begrip voor de positie van het Udenhoutse stel, maar ging in meerderheid toch akkoord met het voorstel van B en W een onteigeningsprocedure in gang te zetten.

Volledig scherm Het weiland dat nu ook plaats maakt voor nieuwbouwwijk Den Bogerd. Op de achtergrond het woonhuis van het echtpaar Boink. © Marlies van Iersel/BD

Nu zijn Boink en GEM Den Bogerd (een vennootschap van de gemeente en de ontwikkelaars Van der Weegen en Jansen) het dan toch eens geworden over de verkoopprijs. ,,Ze zijn een heel eind opgeschoven in onze richting”, aldus Boink. Geen van beide partijen wil er verder iets over kwijt.

Door dit akkoord kan de bouw in Den Bogerd verder gaan. Leon Vromans, directeur van GEM Den Bogerd: ,,Begin 2022 starten we met het slopen van verouderde schuren en het bouwrijp maken van de grond die vrij komt en dan kan woonwijk Den Bogerd verder afgebouwd worden. In de hoek die nu in totaal beschikbaar komt staan 65 tot 70 woningen gepland, waaronder 5 tot 10 sociale huurwoningen. Langs de straat de Mortel komen drie vrijstaande kavels. Als de bouw van deze huizen klaar is, zijn we een heel eind op weg naar de 380 woningen die voor de hele wijk gepland staan.”

Fokkers van zeldzame huisdierrassen

Geert en Helna Boink houden al meer dan dertig jaar geiten en ander vee rondom hun huis aan De Mortel. Sinds zij er in 1990 neerstreken zijn ze actief als fokkers van zeldzame huisdierenrassen. Hun dieren grazen ook in natuurgebieden als De Leemkuilen. Zij gaan als hobbyboeren nog wel verder op hun 1500 vierkante meter grote huisperceel.

Wethouder Berend de Vries (D66) zei eerder in het BD dat het niet tot een onteigening hoefde te komen, maar dat hij overtuigd was van de mogelijkheid van een minnelijke schikking. Totdat de overdracht van de grond bij de notaris is geregeld, gaat de onteigeningsprocedure desondanks gewoon verder. Dat is in dit soort zaken gewoonte. Pas als alles geregeld is, vervalt de eis tot onteigening.