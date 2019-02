Ochtend na de brand: schade is groot aan woning Sibeliusstraat Tilburg

UPDATE Rouwverwer­kingles basis­school De Stappen Tilburg

8:43 TILBURG - Een preventieve methodiek die kinderen leert omgaan met rouw en verlies. Of het nu gaat om het overlijden van een familielid of huisdier, scheiding of verhuizing. Leerlingen van basisschool De Stappen krijgen als eerste school in Tilburg les in rouwverwerking.