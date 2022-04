Ode aan de eerste liefde: Christa liet Kluun een blauwtje lopen

Daniel Crowley steekt ook de hand in eigen boezem na zeperd van Willem II in Deventer

Daniel Crowley blijft lang stil als hem gevraagd wordt waar het aan lag dat Willem II in Deventer met 4-0 had verloren. Uiteindelijk komen er woorden. Bijna verontschuldigend zegt de Engelsman: ,,Ik weet het niet. Het was gewoon niet goed genoeg, niet acceptabel eigenlijk. Als je met 4-0 verliest, dan is de tegenpartij beter. Dan kun je moeilijk zeggen dat je veel goed hebt gedaan.”

