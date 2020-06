Ode aan 'inpakkunstenaar’ Christo in Berkel-Enschot?

Bijkomend detail: de villa stond exact 100 jaar geleden ook volledig in de steigers, maar toen vanwege de bouw. Een eerbetoon aan de overleden inpakkunstenaar is het overigens niet. ,,We zijn begonnen met de renovatie", vertelt Esther Lemmens van Lemmens Beheer en eigenaar van de villa. ,,De komende maanden gaat het grijze pleisterwerk van de gevels af en komen er nieuwe kozijnen in. Daarna gaan we binnen verder om er een multifunctioneel pand van te maken." Wie uiteindelijk de nieuwe 'bewoners' worden, is nog niet duidelijk: ,,Er is wel interesse, maar nog niets concreet."