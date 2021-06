Oeverzwaluwen kiezen zandbult uit, dus die moet blijven liggen: ‘Knap vogeltje weet zelf wel welke specie goed is’

Na succesvol­le pilot van Tilburgse Finder flaneren vrijgezel­len met felgroene speldjes door het hele land

22 juni TILBURG - Finder, het Tilburgse antwoord op Tinder, gaat landelijk verkooppunten opzetten. Na een succesvolle pilot in de stad raast de groene pin nu door heel Nederland. Opspelden en offline aan de sjans; dat is het idee. De speld laat aan de wijde wereld zien dat je single bent. Finder is een tegenreactie op alle datingsapps die er tegenwoordig zijn: ,,Kijken is het nieuwe swipen.’’