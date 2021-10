Of het goed gaat komen met KVL in Oisterwijk? De Turkse eigenaar denkt van wel

Bier uit het Ketelhuis van Oisterwijk komt er nu toch echt aan: Work in Brew is aan het proefbrou­wen

31 januari OISTERWIJK - Er wordt eindelijk proefgedraaid in de bierbrouwerij die in het Ketelhuis op het KVL-terrein in Oisterwijk wordt ondergebracht. De naam is er inmiddels ook: Work in Brew.